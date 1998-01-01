رسمياً .. 10 مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2018، وذلك قبل 24 يوماً على تسليم الجائزة.

وضمت القائمة 10 مرشحين على رأسهم النجم المصري محمد صلاح الذي يلعب في صفوفليفربول، بالإضافة إلى زميله السنغالي ساديو ماني، كما تم ترشيح نجم عربي آخر وهو رياض محرز صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وشهدت القائمة أيضاً تواجد ثنائي آرسنال إيميريك أوباميانج وأليكس إيوبي، والمغربي مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس، وأندريه أونانا حارس أياكس.

وتم ترشيح ثلاثة لاعبين آخرين لا يلعبون في الدوريات الأوروبية وهم التونسي أنيس البدري نجم الترجي، ووليد سليمان صانع ألعاب الاهلي المصري، وأخيراً دينيس أونيانعو حارس صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان محمد صلاح قد حصل على الجائزة في العام السابق بعد تفوقه على الجابوني إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال وزميله ساديو ماني الذي يترشح هذا العام للمرة الثانية أيضاً.

يذكر أن حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في إفريقيا سيقام في 8 من شهر يناير القادم في العاصمة السنغالية دكار.