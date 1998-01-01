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التفوق على رونالدو هدف بياتيك في الموسم الحالي

الجمعة 14 ديسمبر 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
التفوق على رونالدو هدف بياتيك في الموسم الحالي



وكالات / سما /

وضع المهاجم البولندي كريستوف بياتيك ، نجم فريق جنوى هدفاً بالوصول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي ، مؤكداً على قدرته على التفوق على منافسيه مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ، والإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

كريستوف بياتيك يتواجد حالياً في صدارة جدول ترتيب البطولة ، وفي رصيده إحدى عشر هدفاً ، ويتواجد كريستيانو رونالدو ، وتشيرو إيموبيلي في المركز الثاني بفارق هدفٍ واحد عنه.

موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقل تصريحات اللاعب البولندي ، الذي قال فيها “سعيدٌ جداً في الوقت الحالي وأركز على تسجيل الأهداف في كل مباراة ، في البداية عرفت بأني لا أستطيع التسجيل في كل مباراة ، وميسي ورونالدو لا يفعلان ذلك”.

مضيفاً بأنه ينوي الوصول إلى صدارة جدول ترتيب الهدافين في نهاية الموسم وليس الآن ، مشيراً إلى إيمانه بنفسه وثقته بالوصول إلى أعلى مستوى.

مؤكداً أيضاً “أريد التغلب على رونالدو وإيموبيلي في جدول الهدافين”.

وفي ظل تألقه في الموسم الحالي ، جذب بياتيك أندية أوروبية كبيرة نحوه ، مثل برشلونة وبايرن ميونخ.

#رونالدو #بياتيك

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