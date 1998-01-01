نجوم مانشستر يونايتد منزعجون من قرار مورينيو

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن لاعبي مانشستر يونايتد منزعجون من مدربهم جوزيه مورينيو بعد القرار الذي اتخذه بإضافة حصة تدريبية في يوم الكريسماس الذي من المفترض أن يتفرغوا به لقضاء وقت مع عائلاتهم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مورينيو لا يريد خسارة المزيد من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأسابيع القادمة، ويرى أن أفضل طريقة للوصول إلى هذا الهدف برفع عدد ساعات التدريب.

وأضاف التقرير أن مورينيو جدول حصة تدريبية إضافية في يوم الكريسماس عند تمام الساعة 4 عصراً، ولم يعجب هذا القرار اللاعبين كونهم لن يتمكنوا من تناول وجبة الطعام مع عائلاتهم في يوم خاص كهذا.

وأكدت آس على أن مورينيو يكرر نفس الأمر للموسم الثالث على التوالي رغم أن اللاعبين وحتى مساعديه أعربوا عن استيائهم من هذا القرار في الموسم الماضي، فمن المعروف في إنجترا أنه يتم تقديم التدريبات لفترة الصباح في يوم الكريسماس لكي يكون هناك وقت كافي للاعبين كي يتواجدوا مع عائلاتهم.

ولن يكون هذا القرار في مصلحة مورينيو الذي لا يحظى بالدعم الكافي من لاعبيه في الموسم الحالي بعد دخوله في خلافات مع أبرز نجوم الفريق مثل بول بوجبا، روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.