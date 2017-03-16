لاعبو برشلونة يحددون خصمهم المفضل في ثمن نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك إجماع في برشلونة حول الخصم المفضل في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي ستجرى قرعته يوم الاثنين القادم.

وتأهل برشلونة إلى ثمن النهائي كمتصدر لمجموعته، وبالتالي فإنه سيواجه إحدى الفرق التي عبرت بالبطاقة الثانية، ويستثنى من ذلك الفرق الإسبانية، بالإضافة إلى توتنهام الذي كان يتنافس معه في نفس المجموعة، وسيتبقى أمامه كل من ليفربول، شالكه، أياكس، ليون، روما ومانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن لاعبي برشلونة يفضلون مواجهة روما في ثمن النهائي رغم أنه ليس الخصم الأسهل، وذلك لكي ينتقموا للهزيمة المذلة التي تعرضوا لها في الموسم الماضي عندما صنع ذئاب العاصمة “ريمونتادا” تاريخية اطاحت بالبرسا من ربع النهائي.

وأضاف التقرير أن مواجهة روما ستعطي اللاعبين حافزاً إضافية لكي يعبروا هذا الدور بسبب رغبتهم الشديدة بالانتقام، كما ستعيد الثقة للفريق في البطولة بعد الانتقادات التي ما زالت توجه للاعبين والمدرب إرنستو فالفيردي على تلك الهزيمة.

ويتمنى برشلونة تجنب مواجهة ليفربول في هذا الدور المبكر كونه الخصم الأصعب وأحد أبرز المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم.