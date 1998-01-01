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الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي

الجمعة 14 ديسمبر 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيوخ الأمريكي يتبنى بالإجماع قرارا يحمل بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي



واشنطن/وكالات/

أيد مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة. 

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وعلى الرغم من تبني هذه الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ، إلا أنها بحاجة إلى موافقة مجلس النواب والتوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحمل طابع القانون وتكون سارية المفعول.

وعرض القرار للتصويت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الجمهوري بوب كوركر، الذي أعد هذا المشروع بالتعاون مع 8 سيناتورات آخرين من حزبه.

وتواجه السعودية وخاصة الأمير محمد انتقادات واتهامات واسعة عالميا على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تولي بن سلمان ولاية عهد المملكة وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل  اغتياله يوم 2 أكتوبر في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.

وجرى تبني هذا المشروع بعد أن أبلغت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، مجلس الشيوخ، يوم 4 ديسمبر، معلومات "CIA" بخصوص هذه القضية، ورغم أن الإعلان عن هذا التقرير السري لم يتم بعد، إلا أن السيناتورات المطلعين عليه أبدوا ثقتهم بأن بن سلمان هو من أمر وتابع عملية قتل خاشقجي.

المصدر: وكالات

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