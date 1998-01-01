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أردوغان: قاتل خاشقجي معروف بالنسبة لي

الجمعة 14 ديسمبر 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: قاتل خاشقجي معروف بالنسبة لي



وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن إن مرتكب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، "معروف بالنسبة لي" مطالبا السعودية بالإعلان عنه.

وأوضح أردوغان أن التسجيلات الصوتية، "تظهر أن أقرب الأشخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كانوا ضالعين في قتل خاشقجي"

ولفت الرئيس التركي إلى أن المدعي العام السعودي "لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي، لدى زيارته تركيا"، مضيفا أن المدعي العام السعودي "غادر تركيا بخمس حقائب مليئة بالحلويات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا".

وفيما يتعلق بإثارة قضية خاشقجي في الولايات المتحدة الأمريكية، قال أردوغان: "تتابعون التطورات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وكنا أعطينا معلوماتنا عن قتل خاشقجي للمخابرات ولمن طلبها".

وأردف الرئيس أردوغان : "للأسف، بعض الأوساط والدول في العالم الاسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل لأنها كانت ضحية الدولار والريال" بخصوص قضية مقتل خاشقجي.


وأوضح أردوغان أن "تركيا تقوم بوحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل خاشقجي"

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