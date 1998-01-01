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صحيفة عبرية :رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زار الإمارات مرتين الشهر الماضي

الجمعة 14 ديسمبر 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية :رئيس أركان الجيش الإسرائيلي زار الإمارات مرتين الشهر الماضي



القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلا عن تقارير عربية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، زار دولة الإمارات العربية المتحدة مرتين خلال الشهر الماضي. 

ونقلت الصحيفة العبرية، أن آيزنكوت زار الامارات مرتين خلال الشهر الماضي، لإجراء مباحثات أمنية مع ولي العهد الإماراتي. 

وأضافت الصحيفة، أن آيزنكوت اجتمع مع ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في قصره بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا للصحيفة، صادق آيزنكوت على بيع أسلحة إسرائيلية للإمارات، ووافق على زيارة شخصيات أمنية وعسكرية أمارتيه لإسرائيل.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن هناك العديد من دول الخليج العربية، معنية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مثل البحرين والإمارات وعُمان والكويت. 

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