ديل بوسكي يقترح على برشلونة حلولاً لأزمة ديمبيلي

وكالات / سما /

طالب فيسنتي ديل بوسكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق، إدارة نادي برشلونة بإيجاد حلول بديلة إذا أرادت إنهاء الصداع المزمن الذي يتسبب فيه عثمان ديمبيلي، مشدداً على أن الغرامات المالية لن تكفي للوصول إلى تسوية نهائية بشأن تصرفات النجم الفرنسي.

ويُواصل عثمان ديمبيلي، ممارسة هوايته المفضلة، من خلال السهر إلى وقت متأخر من الليل والغياب عن تدريبات برشلونة أو التأخر لفترة معينة، ما جعل إدارة الفريق الكتالونيتفرض عليه غرامات مالية علّ وعسى يهتدي إلى الطريق الصائب ويعود إلى رشده.

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “يجب أن يحاول برشلونة حل مشاكل ديمبيلي عن طريق الحوار، أنا لا أؤمن بفرض العقوبات على اللاعبين، خلال سنوات تدريبي لم أفرض أبداً أي غرامة على أي لاعب”.

وتابع في السياق نفسه، قائلاً: “أعتقد أن الحل الأفضل هو الإقناع، هناك طرق أخرى لتصحيح مسار اللاعب، حيث يجب أن يفهم أنه متواجد ضمن فريق يخضع لبعض القواعد التنظيمية والتي تطبق على الجميع”.

واختتم: “إذا لم يحدث ذلك فنحن نبتعد عن مبدأ المعايشة الإيجابية في غرفة تبديل الملابس والذي يقود إلى النتائج الإيجابية، برشلونة يملك المصادر اللازمة لحل مشكلة كمشكلة ديمبيلي والتي لا يجب أن تتواجد من الأصل”.