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إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي "سعدون جابر" لقرية الخان الأحمر

الخميس 13 ديسمبر 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشادات فلسطينية بزيارة الفنان العراقي "سعدون جابر" لقرية الخان الأحمر



رام الله / سما /

أشاد فلسطينيون، بزيارة الفنان العراقي الشهير سعدون جابر، إلى فلسطين، وقيامه بالوصول لقرية الخان الأحمر، المهددة بالهدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر الوزير وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن فخره بقدوم نحو 70 وفدا من مختلف الدول العربية لحضور مهرجان شخصية العام بحضور الرئيس محمود عباس واصرار الفنانين العرب من بينهم الفنان العراقي سعدون جابر على المرور من قرية الخان الاحمر، لافتا إلى أن الرأي العام بات موجها باتجاه القضية الفلسطينية.

وقال الوزير عساف: إن المطلوب الآن من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لرفض القوانين العنصرية التي تفرضها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا لمواصلة تلك الزيارات.
 

 
#سعدون جابر

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