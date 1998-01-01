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فيديو.. فنان يرمي 100 ألف دولار أمام والدته في يوم زفافها

الخميس 13 ديسمبر 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فنان يرمي 100 ألف دولار أمام والدته في يوم زفافها



وكالات / سما /

فاجأ جاكويس​ مغني الـ” آر إند بي ”  الحضور في يوم زفاف والدته، لأن هديته لها كانت خاصة وقيمة.

وخلال الرقصة أتى بحقيبة جلد كبيرة من ماركة “لويس فيتون” وبداخلها مبلغ كبير، ورمى بالأموال على الأرض، وقالت وسائل إعلام بريطانية إنها عبارة عن 100 ألف دولار عداً ونقداً.

وانتشر مقطع الفيديو لجاكويس عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يتلو مقدمة حب لوالدته التي كانت ترقص بالفستان الأبيض مع العريس، وبعدها قام برمي الأموال.

الأم لم تصدق ما رأته وكانت ممتنة جداً لما فعله ابنها، فغمرته كثيراً وسط كلمات الحب المتبادلة بينهما، فيما وقف العريس جانباً.

#فنان #يوم زفاف

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