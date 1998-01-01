نجمة أردنية تنضم إلى فريق "باب الحارة" في جزئه العاشر

وكالات / سما /

تشارك الفنانة الأردنية، رفعت النجار، في الجزء العاشر من المسلسل السوري الشهير "باب الحارة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2019.

وباتت النجار أول النجوم الأردنيين مشاركة في المسلسل بكافة أجزائه، في حين أكدت النجمة أنها تؤدي دور شخصية مميزة في أحداثه القادمة.

وأضافت النجار أنها بدأت فعليا تصوير أول المشاهد من دورها الذي يأتي ضمن "الحارة الأردنية"، المستحدثة لأول مرة في الجزء العاشر.

كما عبرت النجمة الأردنية عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الدرامي الذي نال شعبية كبيرة في العالم العربي، لتصويره وقائع الحياة اليومية الدمشقية، بما تتضمنه من عادات وتقاليد وتراث وقيم اجتماعية.