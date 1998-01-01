  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. نجاة امرأة وطفلها من شاحنة مسرعة سحقت 3 سيارات!

الخميس 13 ديسمبر 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نجاة امرأة وطفلها من شاحنة مسرعة سحقت 3 سيارات!



وكالات / سما /

شهد أحد شوارع مدينة هالونغ في شمال شرق فيتنام حادث سير خطيرا، دهست فيه شاحنة مسرعة 3 سيارات.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن شاحنة مسرعة اقتحمت منصّف الطريق وانتقلت للمسلك الثاني، لتدهس ثلاث سيارات دفعة واحدة، وكادت أن تقتل أما وطفلها الرضيع.

ويظهر الفيديو الذي صورته كاميرا سيارة أثناء توقفها أمام مكان الحادث، مشاهد مروعة للشاحنة وهي تتجه للطرف الثاني من الطريق، بعد أن كسرت الحاجز الإسمنتي. كما تبين المشاهد الأخيرة هروب امرأة تحمل طفلها، في الثواني الأخيرة قبل الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحدا لم يصب جراء حادث السير المروع، واقتصرت الأضرار على هياكل السيارات فقط.

#امرأة #نجاة #شاحنة

أخبار ذات صلة

مكافأة كلب على إنقاذ امرأة وطفلها بقتله

مشهد مروع.. سيارة مسرعة تقتل وتصيب 10 طالبات (فيديو)

فيديو: والدان يدفعان بطفلتهما نحو سيارة مسرعة للحصول على تعويض

فيديو.. نجاة مغامرٌ بأعجوبة قفز من الطابق الـ24!

فيديو.. حادث مروع يقلب عدة سيارات على ظهورها

860x484 (2)

فيديو: ثور ينطح امرأة بزي اسلامي في الشارع

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع وتقمع مسيرة لحركة حماس في الخليل

السيسي يجبر بخاطر سائقة "ميكروباص" بهذه الطريقة!

فوز المعلمة رنا زيادة من غزة ضمن أفضل 50 معلم في العالم

صور .. شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أبرز الشخصيات العالمية التي فارقتنا في عام 2018

السترات الصفراء في اسرائيل: مظاهرات في تل ابيب ضد ارتفاع الاسعار

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مظاهرة

يديعوت تزعم : لهذا السبب.. السلطة لم تمنع توثيق عنفها ضد نشطاء حماس بالضفة