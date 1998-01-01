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علماء روس يبتكرون دواء لعلاج انفصام الشخصية

الخميس 13 ديسمبر 2018 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علماء روس يبتكرون دواء لعلاج انفصام الشخصية



وكالات / سما /

ابتكر علماء معهد فالدمان للعلوم الصيدلانية التابع لجامعة الأكاديمي بافلوف الطبية في بطرسبورغ، دواء يفيد في علاج الأمراض النفسية بما فيها انفصام الشخصية والهوس.

ويقول إيليا سوخانوف، أحد المساهمين في ابتكار الدواء الجديد، إن العلماء ابتكروا مادة تؤثر في الاتصالات العصبية. وقال إنه "عند حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، نشطت مستقبلات TAAR1 في الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت في نقل الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ".

ويؤكد العلماء على أن الصيغة الصيدلانية للدواء، تسمح بإنتاج أقراص لعلاج الاضطرابات النفسية، وتعد طريقة جديدة لعلاج مرض انفصام الشخصية. كما أن نتائج اختبار الدواء على الفئران، تسمح بالقول إن هذا الدواء سيكون فعالا في علاج الأمراض النفسية بما فيها الهوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مرض انفصام الشخصية يصيب أكثر من 21 مليون شخص حول العالم، ويتميز باضطراب التفكير والإدراك والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.

#علماء #انفصام الشخصية

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