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جوارديولا يدافع عن لاعبيه.. ويُحذر من تفشي العنصرية

الخميس 13 ديسمبر 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يدافع عن لاعبيه.. ويُحذر من تفشي العنصرية



وكالات / سما /

حذر بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، من تفشي وانتشار العنصرية داخل الملاعب الأوروبية، مشيراً في سياق منفصل، إلى أن إهدار الفرص أمر طبيعي لأن السكاي بلوز فريق صغير على مستوى الأعمار.

ونجح مانشستر سيتي في حسم صدارة المجموعة السادسة بانتصاره على هوفنهايم الألماني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن فعاليات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “لقد أنهينا مرحلة المجموعات بأفضل طريقة مُمكنة، سنحاول أن نكون جاهزين لخوض مباريات دور الـ16، كل مجموعة في في دوري أبطال أوروبا صعبة وقد نجحنا في تصدر مجموعتنا”.

وعن إطلاق عبارات عنصرية على ليروي ساني، قال جوارديولا: “ما حدث مع رحيم ستيرلينج أمام تشيلسي كان واضحاً، يجب عليك أن تقاتل من أجل حقوقك، لا أعلم ماذا فعلت جماهير هوفنهايم تجاه ساني، ولكن إذا حصل ذلك، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل”.

وأشاد جوارديولا بقدرات ثنائي السكاي بلوز حيث قال: “ساني؟ هدفه الأول مذهل، أما الثاني فقد كان محظوظاً لأن ترويضه للكرة لم يكن جيداً، ولكنه أنهى الهجمة بشكل جيد.. فودين؟ لقد كان مذهلاً، لا يوجد لدينا أدنى شك حول مستواه، هو مقاتل وبإمكانه تسجيل الأهداف”.

ودافع جوارديولا عن لاعبيه بعد الفرص الكثيرة التي أهدروها ضد الفريق الألماني، حيث قال: “نحن فريق صغير على مستوى الأعمار، إذا نظرت إلى اللاعبين في الهجوم فستجد أعمارهم تتراوح ما بين 21 و22 عاماً، لذلك نحتاج أن تكون أكثر هدوءاً”.

#جوارديولا #العنصرية

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