وكالات / سما /

وجه باولو ديبالا رسالة إلى خصوم يوفنتوس المحتملين في دور 16 من دوري أبطال أوروبا. وتصدر البيانكونيري مجموعته على الرغم من هزيمته (2ـ1) أمام يونج بويز.

“الشيء المهم هو أننا فزنا بصدارة المجموعة ، وإن كان ذلك بفضل فوز فالنسيا على مانشستر يونايتد” ، قال لا جويا لراى سبورت، وسكاي سبورت إيطاليا.

وأضاف: “لقد أهدرنا الفرص لأخذ زمام المبادرة في الشوط الأول وهذا أعطاهم الثقة. الخسارة تؤذينا ، لأننا جئنا إلى هنا بحثًا عن الفوز ، لكن يجب أن يكون بمثابة درس للمستقبل”.

قد يواجه يوفنتوس أتلتيكو مدريد، توتنهام، ليفربول،شالكه، أياكس، أو ليون في دور الـ16. وعلق ديبالا قائلا: “للفوز بدوري الأبطال ، عليك أن تفوز على الأفضل ، لذا لا يهمني من الذي سنواجهه في دور الـ16”.