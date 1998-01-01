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باريس سان جيرمان صاحب أقوى هجوم في دوري أبطال أوروبا

الخميس 13 ديسمبر 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان صاحب أقوى هجوم في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

استطاع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إنهاء مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وهو صاحب أقوى خط هجوم.

وتفوق النادي الباريسي على كل من مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى بورتو البرتغالي الذي حظى بمجموعة سهلة للغاية جعلته ينهي الدور الأول بأعلى رصيد من النقاط على الإطلاق من بين جميع الفرق الـ 16 المتأهلة.

وسجل نجوم فريق ملعب حديقة الأمراء 17 هدفًا في 6 مباريات، وهي حصيلة أعلى من تلك أحرزها لاعبو مانشستر سيتي، 16 هدفًا، ثم بايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي، 15 هدفًا ويأتي خلفهم برشلونة بـ 14 هدفًا.

وسجل آيك أثينا اليوناني أسوأ مشاركة في دور المجموعات هذا الموسم، حيث أنه الفريق الوحيد الذي خسر جميع مبارياته الست ولم يحصد أي نقطة !.

أما على صعيد أفضل دفاع، فيأتي بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الأول، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، ويليه كل من شالكه الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذين استقبلت شباكهم 4 أهداف.

#باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

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