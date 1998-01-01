فيديو.. ريال مدريد يتلقى هزيمة مذلة من سيسكا موسكو

وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد هزيمة مذلة على ملعبه سانتياجو برنابيو من ضيفه سيسكا موسكو الروسي بثلاثية نظيفة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأجرى المدرب سانتياجو سولاري العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية على اعتبار أن المباراة تلعب بدون أي حسابات، حيث ضمن الفريق التأهل إلى دور الستة عشر كمتصدر لمجموعته منذ الجولة الماضية.

وكانت أبرز تغييرات سولاري الدفع بالثنائي خافي سانشيز وخيسوس فاييخو في محور الدفاع بدلاً من سيرجيو راموس ورافاييل فاران، كما تم إراحة داني كارفاخال أيضاً ولعب ألفارو اودريوزولا بدلاً منه.

ودخل ريال مدريد على المباراة بقوة كبيرة وحاصر سيسكا موسكو في مناطقه خلال النصف ساعة الأولى، وكان قريباً من التسجيل في عدة لقطات مثل تسديدة ماركو أسينسيو التي ارتطمت بالعارضة.

وانتفض سيسكا موسكو بعد ذلك وباغت ريال مدريد بهدف مميز عن طريق فيدور شالوف عند الدقيقة 36 عبر تسديدة ماكرة من حافة منطقة الجزاء، ثم أضاف الفريق الروسي الهدف الثاني بعد 6 دقائق بأقدام سشينكوف.

وأجرى سولاري تبديلاً بين الشوط بإقحام جاريث بيل وإخراج كريم بنزيما على أمل أن ينجح النجم الويلزي في تقديم الإضافة الهجومية خلال الشوط الثاني، لكن الفريق عجز عن الوصول لشباك المرمى ولم يخلق كمية فرص كافية أيضاً.

ولم يكتفي سيسكا موسكو بتقدمه بهدفين نظيفين في المباراة، بل أضاف الهدف الثالث أيضاً عبر هجمة جماعية منسقة أنهاها سيجوردسون في الشباك عند الدقيقة 37، ليخرج ريال مدريد خاسراً بنتيجة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره.

ورغم تحقيق سيسكا موسكو فوزاً ساحقاً على بطل دوري الأبطال في النسخ الثلاث الماضية، إلا انه فشل في الترحل للدوري الأوروبي كونه سيبقى في المركز الاخير بعد فوز فيكتوريا بلزن على روما بهدفين مقابل هدف.

وسيتأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة، وسيلحق به روما بعد احتلاله المركز الثاني، بينما سيترحل فيكتوريا بلزن إلى اليوروبا ليج مستفيداً من تفوقه على سيسكا موسكو في المواجهات المباشرة.