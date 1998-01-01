صور : الفنان العراقي سعدون جابر يصل فلسطين ويزور قرية الخان الاحمر

رام الله / سما /

زار الفنان العراقي سعدون جابر، الذي يحل ضيفا على فلسطين، مساء الاربعاء، قرية الخان الاحمر المهددة بالهدم شرق القدس.

ورافق الفنان العراقي الكبير في زيارته الى قرية الخان الاحمر، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، حيث شارك جابر اهالي الخان طعام الغداء في خيمة التضامن والاسناد.

واكد جابر على تضامنه مع سكان القرية في وجه جرائم وانتهاكات الاحتلال.

وتأتي زيارة الفنان جابر الى دولة فلسطين، في اطار زيارة مجموعة من وفود لسبعين دولة عربية واجنبية الى فلسطين، حيث تستضيفهم مؤسسة سيدة الارض، التي ستقيم حفلها السنوي لاختيار شخصية العام 2018، في قصر الثقافة برام الله يوم الجمعة القادم 12/14 .