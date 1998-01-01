إلغاء تعيين زعاترة نائبًا لرئيسة بلدية حيفا

القدس المحتلة / سما /

توصلت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة العربية داخل الخط الأخضر، إلى اتفاق بإلغاء تعيين رجا زعاترة نائبًا لرئيس بلدية حيفا على خلفية تصريحات نسبت له بشأن موقفه الداعم لحماس وحزب الله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإنه تقرر تعيين شهيرة شلبي من قائمة كتلة الجبهة لتحل محله.

وأشارت إلى أنه تقرر بالمقابل ألا يتراجع زعاترة عمّا قاله في الماضي، ويستمر في شغل مقعد في مجلس بلدية المدينة وتمثيل الجبهة في اللجان البلدية المختلفة.

وقد أدت ردود الفعل في الحلبة السياسية على تعيين زعاترة في منصب نائب رئيسة بلدية حيفا إلى إعادة النظر من جانب رئيسة بلدية حيفا الجديدة عينات كاليش روتيم في التعيين، وذلك بعد أن كانت قد رفضت طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء هذا التعيين.

وقالت مصادر إن كاليش لا تنوي خرق الاتفاقات الائتلافية التي وقعتها مع الجبهة إلا أنها طلبت من قيادة الجبهة إعادة النظر في تعيين زعاترة.