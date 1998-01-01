المغامسي: ثمة شيء بين الله و بن سلمان حتى أنجاه من المؤامرات والمكائد

الرياض / وكالات /

تحدث الداعية السعودي صالح المغامسي، عن كيفية نجاة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من المؤامرات والمكائد التي تحاك ضده وضد المملكة العربية السعودية، على حد تعبيره.

وأرجع المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، نجاة بن سلمان من الدسائس والمؤامرات إلى “شيء بينه وبين الله” مضيفاً أنه يتلقى منذ عامين أموالا من ولي العهد، بقصد “الصدقة والإنفاق على الفقراء والمساكين”.

وقال المغامسي في مقابلة على قناة روتانا خليجية: “ثمة أمور حصلت مؤخرا في السنين التي سلفت كانت تريد تفكيك العالم الإسلامي نجحت هذه الأمور في بعض هذه الدول، استعصت هذه البلاد قيادة وعلماء وشعبا على تلك الحقبة أو على تلك السهام، الدول كالبني آدم تشيخ وتكبر، فطن الملك سلمان لهذا الأمر، فلما آل الملك إليه بعد حين من تثبيت قواعد البلاد وإعادة تشكيل مجلس الوزراء عهد بولاية العهد للأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف: “لما تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد خطت الدولة خطوات أسرع بكثير مما تخطوه الدول القرينة لها، وظهر اسم سمو الأمير عالميا ملفتا بشكل لا يمكن أن يتوقعه أحد، بمعنى أن ما كانت تخطوه الدولة في سنين أصبح يقطع في شهور أو في أيام هذا الأمر جعل البلاد والأمير نفسه نصب أعين لا تريد بالبلاد خيرا، فأصبح ثمة مؤامرات تحاك بالسر وتحاك بالعلن”.

وتابع: “أحيانا تحصل أمور.. أحيانا قد تحدث علة غير مقصودة لكنها تنبيك عن أشياء كثر وهذا الذي حصل في الآونة الأخيرة في القضية الأخيرة، فالذي حصل أن الدول تواطأت، وتواطأت جماعات وتواطأ إعلام وصحف على محاولة إسقاط الدولة ومحاولة التقليل من شأن الأمير وهيبته، نجاه الله عز وجل بأمرين، الأمر الأول هو رباطة جأشه وهذا كان ظاهرا جليا لأنه يعرف من نفسه بأنه بريء مما قال فيه براءة الشمس من اللمس، كانت القوى تحرص على ألا يكون له ظهور وأن ينيب أحدا في قمة العشرين التي تجمع قادة العالم فإذا بالأمير يذهب بنفسه ولم يكتفي بهذا ولكن قبل أن يذهب إلى قمة العشرين مر في جولة على الدول العربية ثم عاد بعد قمة العشرين مرفوع الرأس مرفوع الهامة والبلد تبع له وأكمل ما قام به في المرة الأولى بزيارة بعض الدول العربية”.

أما الأمر الثاني فقال المغامسي أنه قد يكون “ثمة شيء بينه وبين الله، فإن الحفظ من الله عز وجل يكون بأسباب أرضية وأسباب سماوية”.

وكشف المغامسي خلال المقابلة أن بن سلمان “كثير الصدقة”، وأنه (المغامسي) يتلقى منذ أكثر من عامين، أموالا من ولي العهد السعودي “يراد منها الإنفاق على الفقراء والمساكين”، مضيفاً أنه يوزع هذه الأموال على محتاجيها بـ”الطريقة المثلى”.

وقد أثارت تصريحات المغامسي هذه، جدلا وتغريدات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغردون إن الداعية السعودي “ينافق” لولي العهد، وكان الأجدر به قول الحق، أو التزام الصمت على الأقل.