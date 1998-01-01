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عكا والناصرة: احتجاجات غاضبة ضد جرائم قتل النساء

الأربعاء 12 ديسمبر 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عكا والناصرة: احتجاجات غاضبة ضد جرائم قتل النساء



عرب 48

أعربت ناشطات نسويات في البلدات العربية عن غضبهن العارم إثر استمرار جرائم قتل النساء، وآخرها جريمة قتل إيمان خميس أحمد عوض (27 عاما) داخل شقتها الواقعة في شارع "هرتسوغ" بعكا، وعليها آثار عنف وطعن، أمس.

وتظاهرت العشرات من النسويات في وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي (بولس السادس) الداخلي لمدينة الناصرة، ضد جرائم القتل.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات عديدة كتب على بعضها "قتلنا لن يمر"، "قتل المرأة قتل مجتمع"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بقتل النساء.

وقامت المتظاهرات بإغلاق الشارع أمام حركة السير لبضع دقائق، تعبيرا عن غضبهن ومطالبتهن بتوفير الأمن والأمان لهن والحد من جرائم القتل.

وفي عكا، نظمت وقفة احتجاجية في مدخل المدينة تنديدا بجريمة القتل التي راحت ضحيتها إيمان خميس أحمد.

ورفعت خلال الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف والجريمة، وأخرى داعية إلى محاربة جرائم قتل النساء.

ودعت المحتجات إلى وقف جرائم القتل والتصدي لتعنيف النساء ومعاقبة القتلة المجرمين.

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