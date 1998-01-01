4 أسباب تجعل الزواج المبكر الخيار الأفضل

وكالات / سما /

تحديد السن المناسب للزواج أمر ليس بالسهل، فالبعض يرى أن الزواج المبكر أفضل، بينما البعض الآخر يرى أن التأني والزواج في سن متأخر هو الأفضل على الإطلاق.

ولكل من الطرفين حججه وأدلته، واليوم سنعرض لك أسباب كون الزواج في سن مبكر أفضل.



– المخاطرة:

الزواج في سن مبكر يجعل أمامك وقتا كافيا لاختيار الشريك المناسب، على عكس الزواج في سن متأخر، فضيق الوقت يجعل الخيارات أمامك محدودة، والسماح بنسبة فشل أقل.



– الإنجاب:

أيضا الزواج في سن مبكر يجعل أمام الشريكين فترة للتخطيط للإنجاب على عكس الزواج في سن متأخر الذي يجعلك في حالة سباق مع الزمن لكي تنجب، حتى تقدر على الاستمتاع بتربية أبنائك واللعب معهم قبل وصولك لمراحل متقدمة من العمر لن تكون قادر فيها على القيام بمثل هذه الأشياء.





– تخطيط المستقبل:

عادة ما يكون أمام الشباب في سن مبكر الكثير من الوقت لرسم خططهم المستقبلية، ويكون جيدا إذا تم ذلك بمشاركة شريك حياتك، لذلك الزواج في سن مبكر يجعلكما قادرين على تخطيط مستقبلكما، على عكس الزواج المتأخر، حيث يأتي كل فرد وملامح مستقبله واضحة من دون الحاجة لمشاركة الآخر.



– النضوج معا:

على الرغم من أن هذا السبب في ظاهره يبدو كعيب، إلا أنه في الواقع ميزة، وهو النضوج معا، فمن المؤكد أنه في حالات الزواج المبكر تحدث الكثير من المشكلات بسبب قلة خبرة الطرفين، ولكن هذه النقطة تعطيكما الفرصة للنضوج وحل جميع ما يواجهكما معا، واكتساب الخبرات الحياتية معا.