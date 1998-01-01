رصيف من الشكولاتة في بلدة ألمانية

وكالات / سما /

أعيد رصف أحد شوارع بلدة في غرب ألمانيا ولكن ليس بالأسفلت، بل بمادة صانع الحلوى الخيالي ويلي ونكا، حيث تدفق طن من الشوكولاتة من مصنع ثم تجمد.

وذكرت صحيفة "سوستير أنزيغر" الألمانية الثلاثاء، أن "خللا فنيا صغيرا" في صهريج تخزين تسبب في تسرب الشوكولاته الحلوة اللزجة من مصنع "دريميستر" في بلدة فيستونين.

وبعد أن اصطدمت بالشارع البارد، تجمدت شوكولاتة الحليب سريعا.

وشرع حوالي 25 من رجال الإطفاء في مهمة إزالة طلاء الشوكولاتة بالمجارف، واستخدموا الماء الساخن والمشاعل لإزالة البقايا المتبقية من الشوكولاتة في الشقوق والثقوب.

وقال رئيس الشركة ماركوس لوكي للصحيفة، إن المصنع سيعود إلى العمل الأربعاء، مضيفا أنه إذا حدث التسرب قرب عيد الميلاد "لكانت كارثة".