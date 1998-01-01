قوانين غريبة تتبناها بعض الدول.. تعرف عليها

وكالات / سما /

تتفنن بعض الدول حول العالم بتبني قوانين غريبة، تبدو مضحكة أو غير منطقية، كما في القائمة التالية التي نشرها موقع "بزنس إنسايدر":

مضغ العلكة في سنغافورة

تتبنى سنغافورة قانونا يمنع مضغ العلكة، واستيرادها وبيعها، باستثناء العلكة لغايات علاجية للأسنان أو علكة النيكوتين.

وجاءت هذا القوانين أساسا للمحافظة على النظافة العامة في البلاد، ونظرا للتكلفة العالية لعملية إزالة العلكة من كل الأماكن التي يمكن أن توجد فيها.

أسماء الأبناء الغريبة في الدنمارك

أقرت الدنمارك الخطوط العريضة لتسمية الأبناء، ووضعت قائمة مؤلفة من 7000 اسما ينبغي على الآباء تسمية أبناءهم بها. وإذا أرادت عائلة تسمية ابنها من خارج تلك القائمة، فإنها ستكون مضطرة للحصول على موافقة الحكومة.

تسلق الجبال عاريا في سويسرا

في سويسرا، تطلب الجهات المختصة أو الشرطة من هواة تسلق الجبال "بلطف" عدم تسلق الجبال وهم عراة.

غير أن هذا الطلب اللطيف، ليس إلا قانونا تم سنه بعد أن قام رجل ألماني بتسلق أحد الجبال وهو عار تماما، ومر أثناء ذلك بالقرب من عائلة سويسرية كانت تقوم بنزهة في جبال الألب عام 2009.

إطعام الحمام في البندقية

700 يورو هي عقوبة من يقوم بإطعام الحمام في ساحة القديس مارك في مدينة البندقية الإيطالية.

وقالت البلدية، في معرض تبريرها للقرار، إن الحمام يشكل خطرا على الصحة، كما أنه يسيء إلى تماثيل المدينة.

الصفير في كندا

تفرض مدينة بتروليا في أونتاريو بكندا قانونا يحد من الأصوات المزعجة. وينص القانون على أنه يمنع الصراخ أو العويل أو الصفير أو الغناء في أي وقت بالمدينة.

الدجاج وقطع الشارع في جورجيا

إذا كنت تمتلك دجاجا في جورجيا، فيجب أن تعرف أنه يمنع منعا باتا أن تترك الدجاج يقطع الشارع.

الكعب العالي في اليونان

إذا أردت التجول في المناطق الأثرية في اليونان، وهي كثيرة، فيفضل ألا تضع في قدميك حذاء بكعب عال، فهو ممنوع بحكم القانون، لأنه قد يعرض المناطق الأثرية للأضرار، كما يهدد المحافظة عليها.

تسمية الخنزير في فرنسا

ينص القانون على عدم جواز تسمية الخنزير باسم نابليون، لكن تم توسيعه لاحقا بمنع تسمية الخنازير بأسماء رؤساء الدولة أو رموزها.

وظل القاتون ساريا طوال 3 قرون تقريبا، ولم يعد يشكل جريمة بعد العام 2013.

وقود السيارة في ألمانيا

على السائق في ألمانيا أن يكون حذرا فيما يتعلق بمستوى الوقود في سيارته، حيث أن نفاذ الوقود منها وهي تسير على الطرق العامة يعرض سائقها للعقوبة.

الثمالة داخل حانة في أستراليا

يعاقب صاحب الحانة في أستراليا بعقوبة باهظة إذا وصل الزبون أو الموظف العامل في الحانة لحد الثمالة، وقد تصل العقوبة إلى حد سحب الرخصة.

رشاشات الماء في كمبوديا

حظر محافظ العاصمة الكمبودية بنوم بنه بيع أو استيراد كل أنواع الرشاشات المائية خشية أن يسبب استخدامها اضطرابات اجتماعية خلال احتفالات رأس السنة الكمبودية.