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6 أعراض تشير إلى قصور القلب

الأربعاء 12 ديسمبر 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
6 أعراض تشير إلى قصور القلب



وكالات / سما /

يعتبر قصور القلب من أكثر اضطرابات عضلة القلب انتشارا، وقد يكون هذا القصور عاملا محفزا لأمراض أكثر خطورة، مثل احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية.

وحدد الأخصائيون الإشارات التي يطلقها الجسم، والتي تشير إلى تطور قصور القلب:

1- الشعور بعدم كفاية الهواء

عندما يحدث هذا الشعور في حالات معتادة لم يظهر فيها من قبل، فمن الضروري مراجعة الطبيب، لأن هذا الشعور قد يكون بسبب عدم تمكن القلب من ضخ الدم بالحجم المطلوب، وهذا من أعراض قصور القلب.

2- ازدياد حجم القدمين

يؤكد الأطباء أن سبب عدم تخلص الجسم من السوائل الزائدة، غالبا ما يكون بسبب مشكلات في القلب، وتتراكم تلك السوائل عادة في الرجلين.

3- سعال غريب

السعال الذي يظهر عند الاستلقاء وفي أثناء النوم ليلا، قد يشير إلى الوذمة الرئوية بسبب تراكم السوائل فيها بسبب قصور القلب.

4- التعب

في حالة قصور القلب، لن يكون بمقدور عضلة القلب ضمان وصول الدم إلى جميع أنحاء الجسم، حيث تصل كمية الدم اللازمة إلى أعضاء الجسم الرئيسية، وفي مقدمتها الدماغ. أما عضلات الأطراف السفلى والعليا، فلا تحصل على كمية الدم المطلوبة. لذلك، حتى العمل البدني الخفيف يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

5- فقدان الشهية

لا يحصل الجهاز الهضمي بسبب قصور القلب على كمية الدم اللازمة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية والشعور بالغثيان.

6- الخفقان

يظهر الخفقان عند محاولة الجسم تعويض قدرة القلب على ضخ الدم. لذلك، من الضروري مراجعة الأخصائي عندما تشعر بخفقان القلب وزيادة النبض، على الرغم من عدم وجود زيادة في النشاط البدني.

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