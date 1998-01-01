احذر ما تلمسه يوميا فقد تصيبك بالأمراض

وكالات / سما /

ربما سمعت المقولة المشهورة "المصاري وسخ اليدين"، التي هي تعبير مجازي يشير إلى أن النقود هي قاذورات تلوث اليدين، وأن الشخص يجب أن لا يكون متعلقا بها. ولكن اللافت أن هذه المقولة على الصعيد الطبي صحيحة.

وليس من المستغرب أن يكون العالم الذي نعيش فيه مكانا مليئا بالملايين من البكتيريا. لكن الأمر المفاجئ يتمثل في الأشياء الموجودة في منازلنا وفي الشارع والتي تعتبر قذرة للغاية.

ونقدم لك هنا قائمة تتضمن أكثر الأماكن قذارة وتلوثا والتي قد تؤدي إلى إصابتك بأمراض:

المال

عند تحليل عينات عشوائية من النقود الورقية، وجد الباحثون في مركز رايت باترسون الطبي في ولاية أوهايو أن أغلب الأوراق تحتوي على بكتيريا كافية لكي تتسبب في بعض المشاكل الخطيرة لشخص مصاب بمشاكل في الجهاز المناعي نتيجة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" أو السرطان، وذلك وفقا لموقع "مايند بودي كار".

الفم

تأتي معظم هذه الجراثيم الموجودة في ساحة اللعب والمصعد وفي جميع أنحاء لوحة المفاتيح من أفواه البشر. ومع ملايين البكتيريا الموجودة في كل إنش مربع من الفم، هناك أكثر من 700 نوع مختلف من هذه البكتيريا.

في المقابل، تذكّر أنه ليست جميع الجراثيم سيئة. ففي الواقع، يعج جسمك ببكتيريا "جيدة" تقوم بالمساعدة على هضم الطعام ومحاربة جميع الجراثيم السيئة التي تدخل جسمك من خلال لمس الأشياء الموجودة في هذه القائمة.

مقبض الباب

على الرغم من أن مقابض الأبواب الحديثة مصممة عادة لتكون مقاومة للبكتيريا، فإن هذه الميزة ليست دائما فعّالة. علاوة على ذلك، تعتبر مقابض الأبواب القديمة غير المقاومة للجراثيم أسوأ. ففي الحقيقة، يجب عليك وضع ذلك في عين الاعتبار خلال المرة القادمة التي تحاول فيها الذهاب إلى الحمام العمومي.

حوض المطبخ

ذكر الموقع أن حوض المطبخ يعتبر واحدا من أقذر الأماكن في منزلك لاحتوائه على أكثر من نصف مليون بكتيريا لكل إنش مربع. ويعد الحوض، دون أدنى شك، أكثر قذارة من أدوات الحمام.

جهاز التحكم عن بعد

رغم أن نظافة جهاز التحكم عن بعد في المنزل يعتمد على نظافتك الشخصية، فإن أجهزة التحكم عن بعد في الأماكن العامة على غرار المستشفيات والفنادق، تكون عادة قذرة. ولا تحتوي الشقوق والفجوات في جهاز التحكم على الميكروبات والجراثيم والسوائل الجسدية فقط، حيث كشفت الدراسات عن وجود السائل المنوي والبول وحتى فيروس السارس على أجهزة التحكم عن بعد في الأماكن العامة.

مقعد المرحاض: حيث تشير الإحصائيات إلى وجود حوالي 295 نوعا من البكتيريا تغطي كل إنش مربع من سطحه اللامع.

الهاتف المحمول

يعتبر الهاتف المحمول أكثر قذارة من مقعد المرحاض، نظرا لأن الهواتف تتميز بدرجة حرارة دافئة. ومثلها مثل أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، تحتوي أجهزة الهاتف المحمول على العديد من الفجوات التي تختبئ فيها البكتيريا. وعموما، وجدت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة أن بعض الهواتف المحمولة يمكن أن توفر بيئة لتكاثر بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات الجلدية والتهاب السحايا.

قفل أبواب الحمام العمومي

الجزء الداخلي من مقعد المرحاض يشطف، على الأقل، مع كل تدفق للماء من خلال نظام الشطف، على عكس القفل الموجود على الباب الذي قد لا يُنظف مطلقا. في الواقع، من الممكن أنه لم يتم تنظيف القفل منذ بناء الحمام العمومي، ويعد هذا الأمر سببا آخر يدفعك لغسل يديك.

حوض الاستحمام

غالبا ما تصبح أي فضلات عالقة في بالوعة المياه أقذر مما تجده في مرحاضك، إلا في حالة تنظيفك لحوض الاستحمام أسبوعيا. وتتسبب أحواض الاستحمام في ظهور أمراض على غرار التهاب المكورة العنقودية والالتهاب الرئوي والتسمم والتهابات المسالك البولية.

لوحة المفاتيح: كشفت الدراسات عن وجود بكتيريا على غرار المكورات العنقودية والإشريكية القولونية على سطحها.

زر الإضاءة

على غرار العديد من الأماكن الأخرى الموجودة في هذه القائمة، غالبا ما لا يجري تنظيف أزرار الإضاءة مطلقا. وبعد سنوات من استخدامها من قبل الآلاف من الأصابع، ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى وجود المئات من البكتيريا ضمن كل إنش مربع. لذلك، عليك التأكد فقط من أنك لست آخر شخص يغادر قاعة المؤتمرات حتى لا تضطر لإطفاء الأنوار.

لوحة أقراص الميكروويف

رغم أنه يمكنك الحفاظ على نظافة المايكروويف الخاصة بك، لكنك لن تستطيع فعل الشيء نفسه في مكان عملك. وحتى إذا ما قررت أن تقدم خدمة للجميع من خلال غسله، لن يكون استخدام الصابون والماء كافيا للتخلص من كل الشحوم. وفي الواقع، ما لم تنظفه باستخدام مادة التبييض، سيكون لديك مستعمرة بكتيرية صغيرة تنمو بجوار المكان الذي تسخن فيه طعامك.

مقبض الثلاجة

معظم الأشخاص لا ينظفون مقابض الثلاجات الخاصة بهم أبدا. لكن، يجب عليك أن تعيد التفكير في هذا الأمر، لأنه غالبا ما تنتشر عليها البكتيريا التي تعيش في الدواجن واللحوم.

أزرار آلات البيع

في المرة القادمة التي تستخدم فيها آلات البيع، توقع أنك ربما تحصل على أكثر من مجرد وجبة خفيفة مفضلة لديك. وبقدر قذارة الأزرار الموجودة على هذا الجهاز، تعمل معظم اختياراتك التي تتضمن الأطعمة التي تؤكل باليد، على تسهيل مسار البكتيريا إلى المريء.

عداد انتظار السيارات

أشار الموقع إلى أنه، وفقا لدراسة حديثة، تم تصنيف 40% من عدادات انتظار السيارات والأكشاك بأنها تمثل مكانا خطيرا لانتقال المرض.

أجهزة الصراف الآلي

تطرق الموقع إلى أن الدراسات الحديثة كشفت أن أجهزة الصراف الآلي تحتوي على مستويات عالية من العصويات والزوافات، وهي أحد أشهر البكتيريا التي تسبب الغثيان والإسهال. ومن المثير للاهتمام أن هذه البكتيريا توجد في المراحيض العامة.

عربة التسوق

وجد الباحثون في جامعة أريزونا مؤخرا أن عربات التسوق تحتوي على بكتيريا ولعاب وبقايا براز أكثر من الحمامات العامة والهواتف وحتى قضبان المصعد القذرة. لهذا السبب، أصبحت العديد من مراكز التسوق تقدم مناديل لتنظيف عربة التسوق الخاصة بك قبل الدخول إلى المتجر.

أزرار المصعد

لا ينبغي أن يكون أمرا مفاجئا عندما تعلم بوجود أزرار المصعد ضمن هذه القائمة. وعلى الرغم من أنها تشبه إلى حد كبير أزرار الإضاءة، فإنها تستخدم بشكل أكبر.

مقبض صندوق البريد

صناديق البريد مصنفة بوصفها واحدة من أكثر الأماكن الملوثة التي يلمسها الأشخاص وهم في طريقهم إلى العمل.

مقابض السلم المتحرك

تتصدر قضبان المصعد قائمة أكثر الأماكن التي توجد فيها أنواع البكتيريا عديمة الفائدة في العالم. وطالما لا توجد حاجة ملحة للحفاظ على توازنك على المصعد، نقترح عليك تجنب لمس مقابض اليد الخاصة بالسلم المتحرك.