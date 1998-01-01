ثماني خرافات غذائية شائعة

وكالات / سما /

هل تناول البيض مضرّ بالصحة؟ هل الفيتامين "سي" يحميك من الزكام؟ سؤالان من كثير من الأسئلة حول ما بات بالنسبة للبعض من الحقائق الغذائية الخاصة بالحمية العصرية، لكنّ بعضها يدخل في باب الخرافات لا أكثر، بحسب موقع "ريدرز دايجست" الذي يعرض الخرافات الغذائية كالآتي:

1-الفيتامين "سي" يحمي من الزكام: أثبتت الأبحاث أنّه لا ينفع إلاّ في حالة العدائين والمتزلجين ومن يتلقون تدريبات بدنية قسية.

2-تناول الكرافس يحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناول: ليس ذلك صحيحاً، فالمسألة أنّ الكرافس يحتوي على سعرات حرارية متدنية لا أكثر.

3-الجزر النيء أكثر قيمة غذائية من المطبوخ: العكس تماماً فالطبخ يزيد القيمة الغذائية للجزر إذ يكسر الجدران الخلوية التي تغطي مركب البيتاكاروتين وهو العنصر الأساسي في الجزر.

4-من أجل تقليل الدهون والسعرات الحرارية أزل الجلد قبل طبخ الدجاج: الشوي في الفرن والسلق والتحميص حتى مع الجلد يساعد في الحفاظ على العصارة الداخلية للحم. لذلك، ما عليك إلاّ أن تطبخ مع الجلد وتزيله بعد الطبخ.

5-لا تتناول البيض بسبب غناه بالكولسترول: أثبتت دراسات أخيرة أنّ البيض لا يساهم في ارتفاع الكولسترول، كما أنّ البيض مصدر رخيص الثمن للعديد من العناصر الغذائية بما فيها الزنك والحديد، ومضادات الأكسدة كاللوتيين والزكسانثين والفيتامين دي، بالإضافة إلى عناصر كيميائية معززة لصحة الدماغ.

6-كلما كانت الكربوهيدرات في طعامك أقل كلما كنت في صحة أفضل: تناول الكربوهيدرات الصحية أهم بكثير من التخفيف منها. دراسات كثيرة تؤكد أنّ النساء والرجال الذين يأكلون البقوليات بالحبوب الكاملة، لديهم من 20 إلى 30 في المائة مشاكل قلبية أقل. وفي دراسة منفصلة على 13 ألف شخص بالغ، تبيّن أنّ من يأكلون البقوليات بالحبوب الكاملة كانوا أقل وزناً من بقية المشاركين.

7-استخدام السمن النباتي في الطبخ بدلاً من الزبدة يقلص السعرات الحرارية: في السمن النباتي والزبدة النسبة نفسها تقريباً من السعرات الحرارية، لكنّ الزبدة تحتوي على كولسترول ودهون مشبعة، كما أنّ بعض أنواع السمن النباتي يحتوي على دهون مهدرجة وهي أخطر من الزبدة في هذه الحالة.

8-لا للمشروبات الغازية: في الحقيقة لا يفترض الامتناع عن جميع المشروبات الغازية، إذ هناك أنواع منها خالية من الصودا مع نكهات مختلفة، وليس فيها أيّ ضرر بالصحة كما مشروبات الصودا