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أم الفحم:خطف معلم في مدرسة ثانوية واعتقال أحد الخاطفين

الأربعاء 12 ديسمبر 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أم الفحم:خطف معلم في مدرسة ثانوية واعتقال أحد الخاطفين



القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر محلية في أم الفحم " أن مدرسا في إحدى المدارس الثانوية بالمدينة تعرض للخطف من قبل جناة مجهولين، من أمام مدخل المدرسة، صباح اليوم الأربعاء. 

و اعتقلت ا الشرطة المشتبهين بخطف المعلم وأحالتهم للتحقيق، كما جرت إعادته إلى بيته سالما.

وأشارت نفس المصادر المحلية في أم الفحم إلى أن خلفية وأسباب خطف المعلم غير معروفة لغاية الآن.

وبحسب رواية الشرطة فإنه جرى اعتقال أحد الخاطفين والتحرز على سلاح كان بحوزته. وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا قرابة الساعة الثامنة صباحا عن خطف معلم من أمام المدرسة من قبل مشتبهين كان يحملون السلاح حيث أدخلوه عنوة إلى سيارة وفروا من المكان.

وأضافت أنه جرى نصب حواجز واستخدمت مروحية، وأنها مستمرة بالبحث عن المشتبهين الآخرين لاعتقالهم والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء. 

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