ترامب يجدد دعمه لولي العهد السعودي ويتحدى إجراءات الكونغرس

وكالات / سما /

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال إنه غير قلق من احتمال تعرضه للمساءلة، "لأنه من الصعب مساءلة شخص لم يرتكب أي خطأ".

وتأتي تصريحات ترامب على الرغم من تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الذي يفيد بأنه أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي، ومناشدات من أعضاء بمجلس الشيوخ له بالتنديد بحاكم المملكة الفعلي.

إلى ذلك، أعلن مصدر في مجلس النواب الأميركي أن مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ستقدم اليوم الأربعاء، إحاطة لقادة مجلس النواب ورؤساء لجان الأمن القومي في المجلس بشأن قضية مقتل خاشقجي.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطا في القتل، لكنه أبدى ربما أوضح دعم له لولي عهد السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل أكثر من شهرين. وقال في مقابلة مع رويترز بالبيت الأبيض "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

وسألت رويترز ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد فقال "حسنا.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وكانت مصادر مقربة من الديوان الملكي أبلغت رويترز، بأن بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يسعون سعيا حثيثا لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكا، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دورا حاسما في ذلك الأمر.

وقال ترامب "لم أسمع بذلك تماما... بصراحة لا يمكنني التعليق عليه لأنني لم أسمع به على الإطلاق. في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء فهو أنه متمكن من السلطة".

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أنه يسعى للتصويت على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل خاشقجي. وقالت الصحيفة إن مجلس الشيوخ الأميركي قد يدين رسميا ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي قبل نهاية العام الجاري ما لم يعارِض أي عضو في المجلس جهود كوركر في تسريع التصويت.