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جنرال إسرائيلي يحذر من المبالغة في الحديث عن التطبيع مع دول الخليج

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي يحذر من المبالغة في الحديث عن التطبيع مع دول الخليج



القدس المحتلة/سما/

حذر نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الجنرال يائير غولان، من المبالغة في الحديث عن توطيد العلاقات بين "إسرائيل" ودول الخليج، قائلاً إن "هذه العلاقات تستند إلى أسس غير مستقرة بسبب اختلاف القيم"، وفق ما أورده موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وأضاف الموقع، أنه "في حين يبدي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حماساً كبيراً في الحديث عن تطور العلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج، سكب الجنرال الإسرائيلي يائير غولان، اليوم الثلاثاء، ماءً بارداً على هذا الحماس".

وخلال مؤتمر لمعهد القدس للدراسات الاستراتيجية، بعنوان: "الواقع المتغير في الشرق الأوسط"، قال غولان: إن "الحذر مطلوب حين يتحدث السياسيون الإسرائيليون عن أهمية العلاقات مع دول الخليج"، بحسب الموقع.

ونقل الموقع عن غولان قوله، إن "هناك مصالح مشتركة، لكن يجب أن نتذكر أننا نستند إلى منظومة قيم مختلفة للغاية، لذلك يجب الحذر في سياق الحديث عن العلاقات مع دول الخليج".

وأكد الجنرال الإسرائيلي، أنه "يجب على إسرائيل أن تبذل جهداً من أجل تحسين العلاقات لكنها يجب أن تكون في نفس الوقت واقعية بالنسبة للاختلاف بين إسرائيل ودول الخليج من ناحية القيم".

ورجّح الموقع الإسرائيلي، أن غولان يقصد بـ"اختلاف القيم"، "هو الاختلاف الجوهري بين النظام الديمقراطي الليبرالي المتبع في إسرائيل، والنظام الملكي الديني المتبع في الخليج".

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