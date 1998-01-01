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قتل شابة عربية داخل شقتها في عكا

الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتل شابة عربية داخل شقتها في عكا



القدس المحتلة/سما/

قُتلت شابة عربية في الثلاثينيات من عمرها في مدينة عكا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء. وأفاد شهود عيان أنه عثر على جثة الشابة وعليها آثار عنف وطعن داخل شقتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرأة تعرضت للطعن في منزلها بشارع "هرتسوغ"، وحاول الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان إنعاشها وإنقاذ حياتها حيث كانت في حالة وصفت بأنها حرجة، لكن كل المحاولات فشلت وأقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور متأثرة بإصابتها.  

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم تكشف تفاصيل الجريمة بعد، وقالت إن خلفيتها غير معروفة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

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