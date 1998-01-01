سفارتنا في جنوب افريقيا تشارك بالمعرض الدبلوماسي السنوي

رام الله / سما /

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب افريقيا في المعرض الدبلوماسي السنوي الذي تقيمه وزارة العلاقات الدولية والتعاون.

وتضمن المعرض العديد من المشغولات اليدوية والمطرزات واللوحات الفنية إضافة إلى الخزفيات اضافة الى اللوحات الإسلامية والمسيحية.

جاءت هذه المشاركة لإحياء مئوية القائد نيلسون مانديلا والجدير بالذكر أن المعرض تميز بالحضور والمشاركة الفاعلة من المجتمع الجنوب إفريقي الذين توشحوا بالكوفية الفلسطينية.

وقام سكرتير اول حسونه الدريملي بعمل العديد من اللقاءات الصحفية على هامش المعرض.

وأكد السفير هاشم الدجاني ان هذه المشاركة تأتي في إطار التبادل الثقافي لبناء جسور التواصل بين المجتمعين الفلسطيني والجنوب افريقي، مؤكدا على أن القائد نيلسون مانديلا في قلوب ابناء الشعب الفلسطيني.