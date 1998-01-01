زامبيا: أحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

قامت سفارة دولة فلسطين بالتنسيق مع بعثة الامم المتحدة لدى جمهورية زامبيا بإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في كلية ايفلين هون ( أقدم كلية في زامبيا تضم أكثر من ثمانية الاف طالب).

وحضر الحفل عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى جمهورية زامبي، واكاديميين ومدرسين، والمئات من طلاب كلية ايفلين هون، ومئة طالب من مدرستين شاركوا في برنامج الاحتفال، وعدد كبير من الاعلاميين ووسائل الاعلام.

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لكل من فلسطين وزامبيا، وكلمة ترحيب وتضامن من ممثل وزارة التعليم العالي، ثم استعرض برفسور مؤرخ من جامعة زامبيا تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، تلا ذلك عرض فيلم يوضح ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم منذ وعد بلفور لغاية الوقت الحاضر.

في الجانب السياسي من الحفل القت ممثلة الامم المتحدة كلمة عبرت من خلالها عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة العمل على انجاز حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني . كذلك القت ممثلة الخارجية الزامبية كلمة وزير الخارجية الزامبية نيابة " عنه ، أكدت على الموقف المبدئي لجمهورية زامبيا منذ استقلالها والذي يدعم حل الدولتين تعيشان جنبا" الى جنب بسلام ، ودعت الى عمل حقيقي لوقف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال انجاز حقوقه المشروعة حسب قرارات الامم المتحدة . كلمة سفير فلسطين استعرضت تنكر اسرائيل الكامل منذ قيامها وحتى الساعة لقرارات الشرعية الدولية ، والمخاطر المحدقة بحل الدولتين جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية من استيطان وتهويد للأراضي الفلسطينية وتشريع القوانين العنصرية.

في الجانب الفني من الحفل القيت اشعار محمود درويش باللغة الانجليزية ، وتم تقديم عروض فنيه غنائية وراقصة من طلاب واطفال المدارس المشاركة ، والقت في ختام الحفل طفلة زامبية كلمة قصيرة عبرت فيها عن التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني.