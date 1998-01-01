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دالية الكرمل: مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق

الإثنين 10 ديسمبر 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دالية الكرمل: مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث طرق



عرب 48

لقي بشير نسيب أبو حمود (46 عاما) من قرية دالية الكرمل مصرعه، وأصيب  آخرون بجروح متفاوتة، في حادث طرق مروع وقع قرب القريو .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع على مقطع شارع دالية الكرمل - إليكيم، بين 3 سيارات خصوصية.

وأصيب بالحادث أبو حمود بجروح خطيرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة بالإضافة إلى إصابتين طفيفتين.

هذا ووصلت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وأعلنت الطواقم الطبية عن مصرع أبو حمود متأثرًا بجروحه الخطيرة.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وقالت إنها باشرت التحقيق في الملابسات.

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