أبلة فاهيتا سبب "انفصال" تيم حسن ووفاء كيلاني

وكالات / سما /

تناقلت وسائل الإعلام الإلكتروني، والتواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والممثل السوري تيم حسن، وذلك عقب زوارج دام عامًا و7 أشهر .



وتبين أن حقيقة الأمر جاء على سبيل الدُعابة على لسان الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، خلال استضافتها في برنامج "تخاريف" والذى تُقدمه الكيلاني عبر قناة "إم بي سي مصر"، وذلك في الحلقة المُقرر إذاعتها اليوم.



وتكشف "أبلة فاهيتا" للمرة الأولى في هذه الحلقة عن شخصيتها الحقيقة خارج برنامجها الساخر "من الدوبلكس".



يذكر أن برنامج "تخاريف" تُقدمه لإعلامية وفاء الكيلاني ويخرجه حسين المنباوي، وكان من بين ضيوفه أنغام ونانسي عجرم وحسن الرداد ووائل كفوري وأمير كرارة وإياد نصار، والمطرب الشعبي سعد الصغير.