  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مدرس سابق لمحمد بن سلمان يروي تجربته في القصر الملكي

الإثنين 10 ديسمبر 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرس سابق لمحمد بن سلمان يروي تجربته في القصر الملكي



وكالات

روى مدرس سابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان يعلمه اللغة الإنجليزية في صغره قصته في القصر الملكي لشبكة "بي بي سي" الإعلامية البريطانية.

وقال رشيد سكاي (Sekkai) الذي يعمل حاليا في "بي بي سي نيوز - العربية" إنه تلقى في عام 1996 دعوة ليكون معلم اللغة الإنجيلزية لأبناء أمير منطقة الرياض في ذلك الوقت الأمير سلمان بن عبد العزيز، تركي ونايف وخالد ومحمد، الذي كان عمره آنذاك 11 عاما، حين انتقل والدهم سلمان بن عبد العزيز وعائلته إلى جدة لفترة مؤقتة.

واصطحب سائق لدى العائلة المالكة المعلم ونقله من مدرسة الأنجال في جدة التي درس فيها، إلى القصر الملكي.

وعند وصوله للمكان رافقه مدير القصر، منصور الشهري، الذي كان الأمير محمد "مقربا منه ومحبا له".

وقال رشيد سكاي إن الأمير محمد "سمح له بفعل ما يريده كونه الأكبر سنا بين الأطفال الأمراء".

وبدا أن الأمير محمد كان مهتما أكثر بقضاء الوقت مع حراس القصر بدلا من متابعة الدروس، بحسب سكاي.

واستذكر الصحفي أن الأمير أحضر مرة جهاز اتصال لاسلكي أخذه من أحد الحراس إلى الصف وقضى فترة الدرس في إبداء "ملاحظات سليطة" وإطلاق نكات عن المعلم أمام إخوانه والحديث عبر الجهاز مع الحراس. 

وتابع بالقول: "وفوجئت مرة عندما أخبرني محمد أن والدته، الأميرة (فهدة بنت فلاح بنحثلين) قالت إنني أبدو رجلا نبيلا حقيقيا.. ولم أكن أتذكر أننا التقينا، لأن النساء من العائلة الملكية السعودية لا يظهرن أمام الغرباء، وكانت المرأة الوحيدة التي صادفتها هي مربية من الفلبين".

وأضاف رشيد سكاي أنه بعدما كشف الأمير محمد له حقيقة أنه يخضع للمراقبة عبر كاميرات المراقبة المثبتة في غرفة التدريس، بات يشعر بعدم الارتياح أثناء الدروس.

واعترف المدرس بأنه في غضون فترة قصيرة أعجب بالأمير محمد وأشقائه الصغار، مشيرا إلى أن الأمراء الأربعة كانوا يتطلعون إلى التعلم، لكنهم كانوا يحبون اللعب كثيرا.

وأبعد المعلم عن العمل في القصر بعدما ارتكب خطأ بروتوكوليا تمثل بمصافحته العاهل السعودي، بدلا من تقبيل يده، بسبب ارتباكه لأنه لم يفعل ذلك أبدا في حياته.

ووبخه مدير القصر لمخالفة البروتوكول وسرعان ما عاد رشيد سكاي إلى بريطانيا.

ويتذكر المعلم السابق بدفء فترة عمله في القصر الملكي، ويصفها بـ"المميزة".

وأضاف المعلم أنه يتابع الآن كيف ينشط تلميذه السابق على الساحة الدولية.

أخبار ذات صلة

تيريزا ماي و محمد بن سلمان

هدية غير متوقعة من تيريزا ماي لمحمد بن سلمان

إعلامي قطري لمحمد بن سلمان: وماذا عن حق اليهود في السعودية؟

ea9c84110e5e9665ebd9eb9053eb8495

رغم تأييده لمحمد بن سلمان.. السعودية تفرض عقوبات على العريفي

محمد بن سلمان - ارشيف

مجلة اقتصادية أمريكية: 3 مخاطر تهدد بـ”ثورة القصر” على بن سلمان

القصر الملكي السعودي يبلغ "CNN" : خاشقجي قتل خنقا

سلطان بن محمد الكبير - ارشيف

الرياض : "رسالة صوتية" لأمير سعودي تكشف تفاصيل ما حدث داخل القصر الملكي

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع وتقمع مسيرة لحركة حماس في الخليل

السيسي يجبر بخاطر سائقة "ميكروباص" بهذه الطريقة!

صور .. شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أبرز الشخصيات العالمية التي فارقتنا في عام 2018

السترات الصفراء في اسرائيل: مظاهرات في تل ابيب ضد ارتفاع الاسعار

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

صور ..مارادونا يُطرد من منزله في فضيحة من الطراز الرفيع

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مظاهرة

يديعوت تزعم : لهذا السبب.. السلطة لم تمنع توثيق عنفها ضد نشطاء حماس بالضفة