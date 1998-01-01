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ما الذي يجمع بين "السلطانة هويام" ونجل عادل إمام

الإثنين 10 ديسمبر 2018 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما الذي يجمع بين "السلطانة هويام" ونجل عادل إمام



وكالات / سما /

شارك نجل الممثل المصري، عادل إمام، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، الجمعة، صورا له مع الممثلة التركية، مريم أوزرلي، الشهيرة بشخصية "السلطانة هويام" من مسلسل "حريم السلطان".

وأشار الممثل محمد إمام إلى أن أوزرلي قامت بزيارته، في كواليس تصوير أحدث أفلامه السينمائية "لص بغداد".

وأثارت صور محمد إمام و"السلطانة هويام" حيرة بين معجبي الممثل المصري، الذس سألوه في التعليقات إن كانت ستتعاون معه في الفيلم أم لا.

وذكرت تقارير أن صور محمد إمام مع مريم أوزرلي أثارت غضب شركة "سينرجي" المنتجة لفيلم "لص بغداد"، لكونهم يرفضون مشاركتها في العمل، بينما يصر إمام على وجودها كضيفة شرف.

وفيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وصلاح عبد الله وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج شركة "سينرجي فيلمز".

ويعود محمد إمام بفيلم "لص بغداد" إلى شاشة السينما من جديد، منذ آخر أفلامه "جحيم في الهند"، الذي عرض بالسينمات في 2016.

#السلطانة هويام #عادل إمام
السلطانة هويام

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