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"طار البلد".. راغب علامة يطرح أغنية سياسية "جريئة"

الإثنين 10 ديسمبر 2018 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"طار البلد".. راغب علامة يطرح أغنية سياسية "جريئة"



وكالات / سما /

طرح النجم اللبناني، راغب علامة، أغنية وطنية جديدة، في 6 ديسمبر الجاري، حملت اسم "طار البلد"، انتقد من خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.

وتطرق علامة من خلال الأغنية الأخيرة إلى الوضع الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في بلده، لبنان، بينما حث المطرب الناس على التصدي للأزمات التي يمر بها الوطن والشكوى بصوت عال.

ولاقت الأغنية الجديدة إقبالا كبيرا من رواد الإنترنت، إذ استمع إليها أكثر من 12 ألف شخص بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها عبر موقع "أنغامي".

وكتب كلمات الأغنية الجديدة نزار فرنسيس، ولحنها جان ماري رياشي، في حين نشر النجم قبل ساعات تغريدة أوضح من خلالها السبب وراء "طار البلد".

وجاء فيها "كيف يمكن لنواب نالوا بضعة مئات أو آلاف قليلة من الأصوات أن يقرروا مصيرنا ويستدينوا بإسمنا أكثر من مئة مليار دولار ونحن ندفعهم من جيوبنا وجيوب أولادنا وهم يعيشوا على حسابنا لغاية يوم مماتهم وممات عائلاتهم ويفرضوا علينا ضرائب هي الأعلى في العالم!!! دولة تستهزئ بالشعب" .

#طار البلد #راغب علامة

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