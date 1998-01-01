بنك الاستثمار الفلسطيني و"بالتل" يوقعان اتفاقية شراكة

رام الله /سما/

وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبنك الاستثمار الفلسطيني اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مراكز البيانات وربط الفروع والمكاتب وأجهزة الصراف الآلي عبر تقنية الألياف الضوئية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز "بالتل" لقطاع الأعمال في البيرةحيث وقعها السيد سميح صبيح القائم بأعمال المدير العام لبنك الاستثمار الفلسطيني والسيد معن ملحم مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل" وبحضور كل من السادة صلاح فارس مساعد المدير العام في بنك الاستثمار وعبد الرحيم خريوش مدير البنى التحتية والشبكات وسليمان طوافشة مدير الشؤون الإدارية وخليل ناصر مدير العلاقات العامة.

ووضّح صبيح أنّ هذه الاتفاقية ستمكّن البنك من التمتع بخدمات مراكز البيانات، وتأتي استكمالاً لاستراتيجية البنك الرامية إلى تقديم أكثر الخدمات التكنولوجية تطوراً لعملائه. وأكد صبيح أن وجود مراكز بيانات متقدمة في فلسطين مجهزة وفق أعلى معايير الجودة تعتبر خطوة نوعية كفيلة بأن تضع فلسطين في مقدمة الدول التي تمتلك مثل هذه المشاريع.

بدوره أكد ملحم أن هذه الاتفاقية جاءت لتعبّر عن امتداد الشراكة الثنائية التي تجمع "بالتل" مع بنك الاستثمار الفلسطيني والذي يعتبر من أهم البنوك المتواجدة في الوطن، وأضاف: "إنّ خدمات مراكز البيانات أصبحت واحدة من المتطلبات الأساسية في عمل كافة الشركات محلياً وعالمياً.

واشار فارس مساعد المدير العام في بنك الاستثمار الى العلاقة الاستراتيجية مع شركة الاتصالات والتي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات للنهوض بالخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك من خلال استخدام البنية التحتية لشبكة الاتصالات، بالإضافة الى الاستفادة من الخدمة المميزة والمتمثلة باستضافة الخوادم ضمن أفضل معايير الحماية لأمن المعلومات.

كما أكد المهندس خريوش على أهمية الشراكة بين شركة الإتصالات والبنك في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوهاً بأن البنك هو أول من قام بربط فروعه مع مبنى الإدارة العامة والموقع البديل بالشراكة مع شركة الإتصالات مستخدمين أحدث وسائل التكنولوجية الآمنة، حيث أن أمن المعلومات وسريتها هو أولوية قصوى لدى إدارة بنك الإستثمار الفلسطيني.

وفي ذات السياق أكّد لؤي أبو شخيدم مدير إدارة المبيعات في شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" أنّ هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع استراتيجية بالتل ورؤيتها لاستقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية وذلك من خلال مواصلة استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية وإنشاء المزيد من مراكز البيانات المتخصصة في مناطق مختلفة في فلسطين.

وفي الحديث عن الخدمات التي يقدمها المركز وضّح محمد القيسي مدير مراكز البيانات في بالتل أن المركز سيقدم مجموعة من الخدمات التي ستلبي تطلعات قطاع الأعمال المتزايدة وستساهم في تنمية وتطوير نوعية الخدمات المقدمة، والتي تمثلت بخدمات استضافة الخوادم co- location وخدمات ادارة حماية الخوادم من الهجوم والاختراقات من قبل فريق متخصص على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع وخدمات الخوادم الافتراضية وخدمات الحوسبة السحابية بأنواعها IaaS PaaS SaaS وخدمة مساحات التخزين للبياناتStorage ، وغيرها من الخدمات التي تقدم بمراكز البيانات العالمية.

ومن الجدير ذكره أن "بالتل" ستواصل استثمارها في البنية التحتية الفلسطينية من خلال إنشاء مراكز بيانات متخصصة في مناطق مختلفة من الوطن، وتقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لمركز بيانات جديد في مدينة البيرة والذي يعتبر الأكثر تطوراً بالمنطقة.