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السفير حازم شبات يقدم اوراق اعتماده للرئيس الكيني

الأحد 09 ديسمبر 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير حازم شبات يقدم اوراق اعتماده للرئيس الكيني



رام الله / سما /

قدم السفير حازم شبات أوراق اعتماده للرئيس الكيني أوهورو كينياتا ، سفيرا فوق العادة لدولة فلسطين ومقيم لدى جمهورية كينيا خلال مراسم اعتماد السفراء الجدد بقصر الرئاسة في العاصمة نيروبي.
وقد نقل السفير شبات للرئيس كينياتا تحيات سيادة الرئيس محمد عباس وتقديره للمواقف التضامنية تجاه قضيتنا العادلة وثقة سيادته بأن هذا الدعم سيستمر ويتعزز بما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين والبلدين والإيمان المشترك بمبادئ الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، اهتمام سيادته بتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور الوثيق والمتواصل لتحقيق مصالح البلدين الصديقين.
ومن جانبه ارسل الرئيس كينياتا تحياته للرئيس محمود عباس وجدد موقف بلاده المساند لحقوق شعبنا، كما ورحب بشدة بإعادة افتتاح سفارة دولة فلسطين لدى بلاده .
هذا الاعتماد يكتسب أهمية خاصة نظراً لعودة دولة فلسطين للعاصمة نيروبي عبر سفير مقيم بعد غياب دام أكثر من ثلاث عقود، وهو ما يعكس حرص القيادة على توسيع رقعة الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المباشر مع العواصم بما يعزز من الحضور الفلسطيني و تواصله مع المستويين الرسمي والشعبي بما يخدم قضيتنا.
 

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