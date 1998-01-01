نيكاراغوا تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين

رام الله / سما /

أكد وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا، دعم بلاده الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، مجددا وقوف نيكاراغوا الى جانب فلسطين في مختلف المحافل الدولية وعلى كافة الاصعدة من اجل ان ينال الشعب الفلسطيني حريته ويتمتع بحقوقه ويعيش بأمن وسلام.

جاء ذلك خلال استقباله وفد الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بمقر وزارة خارجية بلاده في العاصمة ماناغوا.

وتأتي زيارة وفد الوكالة بهدف تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين ونيكاراغوا لتشمل جوانب تنموية سيكون للموارد البشرية الفلسطينية والمتخصصة دوراً اساسياً في الرفع من شأنها.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري الذي يرأس الوفد الفلسطيني الى نيكاراغوا، "إن الوكالة جاهزة لترجمة المواقف السياسية التضامنية والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، الى مشاريع عملية عبر تنفيذ برنامج تنموي في مجالات الزراعة والصحة والبيئة تقوم به الوكالة من خلال الاستعانة بخبرات دولة فلسطين النوعية".

واضاف الزهيري "ان اللقاء بوزير خارجية نيكاراغوا كان فرصةً هامةً لإعادة التأكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، حيث تم نقل تحيات السيد الرئيس محمود عباس لرئيس نيكاراغوا دانييل اورتيغا ولنائبته روزاريو موريلو، وكذلك نقل رسالة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لنظيره النيكاراغوي تم فيها التعبير عن الشكر والتقدير لما تبذله نيكاراغوا من جهود في سبيل دعم حقوق الشعب الفلسطيني لتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وذلك من خلال برامج تنموية كرد للجميل لهذا البلد الذي وقف ولا يزال مع الشعب الفلسطيني في اصعب اللحظات وادقها".

واوضح الزهيري، ان الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ذراع الدبلوماسية العامة لدولة فلسطين، تقوم بتنفيذ خطة ممنهجة ومنظمة تستهدف دولاً مختلفة تم دراستها بعناية وذلك لحشد مزيد من التضامن الدولي مع فلسطين، ولتطوير العلاقات معها بما يعزز سياسة التعاون التنموي بين دول الجنوب، فهناك دول يجب ان يرد لها الجميل ودول يجب ان يضاعف التركيز عليها لتساند حقوقنا وذلك من خلال برامج تضامنية تنموية تقوم بها الوكالة او تكون جزءاً من تنفيذها ضمن برامج اقليمية ودولية.

يشار الى ان سفارة دولة فلسطين لدى نيكاراغوا اعدت برنامج عمل يتضمن لقاءات هامة سيجريها وفد فلسطين مع وزراء الصحة، والزراعة، والثروة الحيوانية، والاستثمار ومع مؤسسات من القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الاعمال الفلسطينيين، ونائبة الرئيس، للتقدم بخطوات عملية على الارض حيث تم الاتفاق مع وزير الخارجية دينيس مونكادا ان يصار الى عقد اجتماع ثان معه وفريق عمله الفني مع نهاية مهمة وفد فلسطين لبلده وذلك لحوصلة نتائج اللقاءات والاتفاق على خطة عمل بخطوات عملية واضحة مواضيعياً وزمانياً ستتركز على ايفاد خبرات فلسطينية طبيه وهندسيه لعمل مداخلات نوعية وتدريب الكوادر المحلية في تخصصات تنموية تحتاجها نيكاراغوا وتساهم في ضمان عنصر الديمومة والاستدامة لبناء القدرات في مجالات محددة.

وضم وفد فلسطين اضافة الى سفير دولة فلسطين لدى جمهورية نيكاراغوا محمد عمرو، كل من مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري والمهندسان الزراعيان سامر فرح وفراس بيليا من نقابة المهندسين الزراعيين والمتخصصين في جوانب زراعية هامة، والملحق الدبلوماسي عصام قادري من الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، والسكرتير اول محمد الشافعي من سفارة فلسطين في نيكاراغوا وفادي حسن من سفارة فلسطين.