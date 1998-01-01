مصرع شخص وإصابات خطيرة في حادث طرق بالنقب

عرب 48

لقي شخص (80 عاما) مصرعه وأصيب آخر (40 عاما) كما أصيبت حفيدته (9 أعوام) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع رقم 2410 في منطقة النقب صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في النقب، أن "مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة النقب تلقى بلاغا نحو الساعة 07:17 حول حادث طرق وقع على شارع رقم 2410 من 'عين هشلوشا' باتجاه 'كيسوفيم'. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وعددهم 3، والذين وصفت جروحهم بأنها خطيرة، وتوجهت مروحية طبية تابعة للإسعاف إلى المكان، وأقر الطاقم الطبي لاحقا وفاة أحد المصابين وهو رجل (80 عاما)، فيما وصفت حالة المصابين الآخرين بالخطيرة وهما طفلة (9 أعوام) مع إصابات في الأطراف والرأس ورجل (40 عاما) مع إصابات في الصدر والأطراف، واللذين أحيلا لاستكمال العلاج في مستشفى 'سوروكا' بالمروحية الطبية".