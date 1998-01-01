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طرق جديدة لبناء الثقة في العلاقة الزوجية

الأحد 09 ديسمبر 2018 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرق جديدة لبناء الثقة في العلاقة الزوجية



وكالات / سما /

لا شك في أن الثقة قد تنهار في بعض الأوقات بين الزوجين نتيجة إقدام أحدهما على أفعال لا ترضي الطرف الآخر، أو قد تحدث نتجية خيانة أحدهما، ومن الصعب إعادة بنائها من جديد.

وأورد موقع “فاذرلي” الإلكتروني مجموعة من الطرق والإجراءات لإعادة الثقة من جديد بين الزوجين، وهي:

تحمل المسؤولية:

يجب على الطرف المخطىء أن يعترف بالخطأ ويعتذر، ولا يقدم أي مبررات، بل يسلم بشكل كامل بأنه كان مخطئًا، كما يعرب عن استعداده لفتح صفحة جديدة.

الالتزام بالوعد:

يجب أن تلتزم بوعدك لشريك حياتك بأنك ستغير سلوكك، لأن أي خرق فيه سيؤدي لانهيار العلاقة، لأن الشريك قد يسامحك في المرة الأولى لكنه لن يسمح بتكرار ذلك.

التحلي بالنزاهة:

الصدق والنزاهة من الأمور الضرورية لإعادة بناء الثقة في العلاقة الزوجية، فعندما يكتشف شريك حياتك أنك تخفي شيئًا عنه لن يستعيد ثقته بك من جديد.

إعادة الثقة بحاجة لبعض الوقت:

لا تتوقع بعد تقديم اعتذارك أن تعود الثقة سريعًا، بل تحتاج لبعض الوقت، كي يتأكد شريك حياتك أنك ملتزك بوعودك ولن تكرر ما فعلته من قبل.

اتساق الأفعال مع الأقوال:

يجب أن تحرص على اتساق أفعالك مع أقوالك، لأن شريك حياتك سيدقق في كل ما تقوله أو تفعله، كما سيراقب تحركاتك، وهو ما يفرض عليك بذل الكثير من الجهد لإبعاد أي شكوك تراوده.

#العلاقة الزوجية #الثقة

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