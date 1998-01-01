11 سمة لـ الرجل الجذاب.. أغربها رائحته بعد تناول الثوم

وكالات / سما /

كل امراة تمتلك معاييرها الخاصة بشأن مواصفات فارس أحلامها، إلّا أن العلماء يحاولون العثور على صورة الرجل المثالي.

نشر موقع “برايت سايد” معايير الجاذبية والجمال حول الرجال من الناحية العلمية، وجاءت كالتالي:

1. حواجب سميكة والذقن المربع

هذه هي السمات الرئيسية للرجل الذكوري، حيث تفضل النساء هذه التقاسيم والسمات في الرجل الذي تريد العيش برفقته في علاقة طويلة الأمد.