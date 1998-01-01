11 سمة لـ الرجل الجذاب.. أغربها رائحته بعد تناول الثوم

كل امراة تمتلك معاييرها الخاصة بشأن مواصفات فارس أحلامها، إلّا أن العلماء يحاولون العثور على صورة الرجل المثالي.
نشر موقع “برايت سايد” معايير الجاذبية والجمال حول الرجال من الناحية العلمية، وجاءت كالتالي:
1. حواجب سميكة والذقن المربع
هذه هي السمات الرئيسية للرجل الذكوري، حيث تفضل النساء هذه التقاسيم والسمات في الرجل الذي تريد العيش برفقته في علاقة طويلة الأمد.
2. اللحية
أجرى العلماء أبحاثا مثيرة للاهتمام لمعرفة كيف يؤثر شعر الرجال على جاذبيتهم بمنظور المرأة، حيث يفضلن الرجل ذا اللحية الكثيفة كونها مرتبطة بالرجولة والنضج.
3. الندوب
عرض العلماء صورا لرجال بندوب وأخرى بدونها، وقد ربطت النساء صور الندوب بالعنف، حيث اتضح أن النساء يفضلن الندوب الناجمة عن رصاصة من الندوب الناتجة عن السقوط من أعلى دراجة.
4. ابتسامة خجولة
إذا رغب الرجال أن يتحلوا بالوسامة فما عليهم إلّا بابتسامة خجولة تزين تقاسيم وجههم.
5. العمر
إذا كان على المرأة أن تقرر بين رجل وسيم بعمر الشباب أو بعمر أكبر، فإنها ستختار الخيار الثاني، حيث تعتقد النساء أن الرجال يصبحون أكثر حكمة وثقة، ومستقلين في عمر أكبر وأكثر نضوجًا.
6. عدم الإسراف
تعتقد أنه من الرومانسية أن تبتاع الأشياء الباهظة للمرأة، لكن الحقيقة هي أن سمة التوفير في الرجل تحبها النساء، حيث أن هذه السمة تعطي انطباعًا بالقدرة على ضبط النفس.
7. الحيوانات الأليفة
رؤية المرأة الرجل ينزه حيوانًا أليفًا تمنحها انطباعا أن الرجل قادر على التعامل مع الأطفال، لذلك تجدهم أكثر جاذبية.
8. الملابس الحمراء
أثبت العلماء أن الرجال الذين يختارون الملابس الحمراء أكثر جاذبية للنساء.
9. العزف على آلة موسيقية
في تجربة اجتماعية، اختير رجل واحد لطلب أرقام النساء في ثلاث حالات مختلفة؛ وهو يحمل غيتار، وخالي الوفاض، ويرتدي حقيبة رياضية.
النتيجة: 35% من النساء منحن أرقامهن للرجل الذي يحمل غيتارًا، و14% منحن أرقامهن للرجل خالي الوفاض، و9% للرجل الذي يحمل حقيبة رياضية.
10. رائحة الجسم بعد تناول الثوم
من الصعب تصديق ذلك، لكن الحقيقة أن النساء ينجذبن لرائحة الرجل بعد تناوله الثوم!
11. روح الدعابة
لطالما أحبت المرأة الرجل الذي يمتلك روح الفكاهة والدعابة.