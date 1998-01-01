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بالصور.. بلدة ألمانية تبتكر "أغرب" إشارة مرور في العالم

الأحد 09 ديسمبر 2018 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. بلدة ألمانية تبتكر "أغرب" إشارة مرور في العالم



وكالات / سما /

بطريقة غريبة ومميزة، قررت بلدة ألمانية احياء ذكرى "ملك الروك" الراحل إلفيس بريسلي، الذي أمضى فيها فترة خدمته في الجيش الأميركي، وذلك من خلال "إشارات مرور".

ووضعت بلدة فريدبرغ الألمانية، 3 إشارات مرور لا تتحول للونين الأحمر والأخضر بصورة طبيعية، وإنما تظهر ظلالا على هيئة بريسلي وهو يؤدي حركاته الراقصة الشهيرة.

وكان بريسلي من أشهر نجوم العالم على الإطلاق أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وقد خدم في الجيش الأميركي من الفترة ما بين أكتوبر 1958 ومارس 1960.

وكانت القاعدة التي خدم فيها بريسلي موجودة في فريدبرغ، لكن السلطات سمحت له بالإقامة خارج القاعدة، مع والده وجدته.

إشارة مرور على هيئة بريسلي

وخلال فترة خدمته بالجيش، حرص بريسلي على أن تظل أعماله الغنائية تلقى نجاحا كبيرا، إذ قامت الشركة المنتجة لأعماله بإطلاق مجموعة من الأغاني كان قد سجلها بالفعل، وقد وصلت 10 من أغانيه إلى قائمة أفضل 40 أغنية، وهو لا يزال بالجيش.

كما قام بتعيين "سكرتيره" لتساعده في الرد على بريد المعجبين الذين اعتادوا التجمع أمام قاعدته العسكرية.

وخلال إقامته في فريدبرغ، تعرف بريسلي على فتاة في الـ 14 من عمرها تدعى بريسيلا، كان والدها أيضا عسكريا موجودا في ألمانيا.

وبعد عودة بريسلي إلى أميركا بقي على اتصال مع بريسيلا إلى أن انتقلت للعيش معه في أميركا عام 1963، ثم تزوجا عام 1967، وانفصلا في 1973، بعد أن حظيا بطفلة.



اشارة مرور

اشارة مرور1

#إشارة مرور #ألمانيا
اشارة مرور

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