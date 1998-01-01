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سطو مسلح فاشل في البرازيل ينتهي بمجزرة مأساوية

الأحد 09 ديسمبر 2018 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سطو مسلح فاشل في البرازيل ينتهي بمجزرة مأساوية



وكالات / سما /

قال مكتب حاكم ولاية في البرازيل، إن 12 شخصا على الأقل قتلوا الجمعة، بينهم ستة من رجال الشرطة في إطلاق نار وقع في وقت مبكر بين الشرطة ومسلحين قاموا بعملية سطو مسلح على مصرف في بلدة صغيرة في شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن خمسة رهائن بينهم طفلان قتلوا في تبادل إطلاق النار عندما تدخلت الشرطة لدى محاولة العصابة السطو على ماكينات الصرف الآلي في فرعين للبنك بشارع رئيسي في ميلاجريس بولاية سيرا.

وقالت متحدثة باسم حاكم الولاية عبر الهاتف "المعلومات الأولية التي لدينا تشير إلى مقتل 12 شخصا بينهم ستة من ضباط الشرطة".

ونقل موقع محطة جي.1 الإخبارية على الإنترنت عن ليلسون لانديم رئيس بلدية ميلاجريس قوله، إن الرهائن الخمسة الذين قتلوا كانوا من عائلة واحدة. وخطف المسلحون سيارتهم على طريق سريع ثم أخذوهم لبلدة قريبة.

وقالت محطة غلوبال نيوز، إنها كانت أسرة رجل أعمال محلي وإن الشرطة اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.

وذكرت محطة جي.1 أن العصابة تمكنت من الهرب في سيارتي فان دون الحصول على أي أموال. وقال تقرير في صحيفة محلية، إن الشرطة عثرت على جثة أحد منفذي السطو المسلح في مركبة مهجورة.

وقال مكتب رئيس بلدية المدينة، إن الشرطة تبحث عن أفراد العصابة باستخدام طائرة هليكوبتر .

#مجزرة #سطو مسلح

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