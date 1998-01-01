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قناة عبرية: نتنياهو يسعى لإحداث اختراق مع السعودية بمساعدة هؤلاء ..

الأحد 09 ديسمبر 2018 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو يسعى لإحداث اختراق مع السعودية بمساعدة هؤلاء ..



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية الثانية،  أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإحداث اختراق لترتيب اتصالات منتظمة مع السعودية.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو يسعى إلى فتح علاقات جديدة رسمية وواضحة مع السعودية قبيل الوصول للانتخابات في إسرائيل. مشيرةً إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهين وشركاء من الولايات المتحدة الأمريكية يساعدون نتنياهو في ذلك.

وأشارت إلى موقف نتنياهو المماثل لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تدير اتصالات واسعة النطاق مع عدد من الدول العربية على أساس مصالحها من الملف الإيراني.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على ما جاء في الخبر من القناة.

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