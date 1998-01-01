هنري.. أول روبوت جنسي ذكي للنساء!

وكالات / سما /

تبدأ شركة "Realbotix" بإنتاج أول روبوتات "ذكور" جنسية ذكية، قادرة على المحادثة والمزاح وأمور اجتماعية وجنسية أخرى.

وأطلقت الشركة المختصة بصناعة الروبوتات الذكية الجنسية، تسمية "هنري" على نموذجها الأول من ذكور الروبوتات.

وسيتمكن الزبائن الذين سيشترون هذه الروبوتات من تخصيص بيانات الروبوت الخاص بهم من حيث الشكل الخارجي، ومواصفاته الجسدية الأخرى التي تصنع من السيليكون عادة.

وستطلق الشركة ثلاثة نماذج أخرى من الروبوتات الذكور، غير هنري، أطلق عليها: مايكل وميك ونيث.

وقال مؤسسس شركة "Realbotix"، مات ماكمالين: "لقد تلقينا من النساء طلبات وحجوزات على الروبوتات الذكور أكثر من المتوقع، ليس لممارسة الجنس فحسب.. وإنما ممن يردن شريكا يمكنهن التحدث معه أيضا".

وأكد ماكمالين، أن الروبوت هنري يمكنه الاستماع وحفظ كل ما يقال له، ولكن لا ينبغي على أحد أن يتوقع منه أن يحمل القمامة أو يصلح المغسلة وما إلى ذلك من الأمور المنزلية.

وذكرت صحيفة ذا صن، أن قيمة الروبوت الجنسي الذكري تبلغ 10 آلاف دولار فقط.