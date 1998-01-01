كيف تجعلينه لا يتكاسل عن محاولة إسعادك؟

الشعور بالأمان أكثر ما نسعى له مع من نحب، ولكن كيف تضمن الطرف الآخر إلى الحد الذي يجعلك لا تحاول أن تبذل أي عناء كي تحافظ عليه أو تجعله سعيدًا بحياته معكِ أكثر، ولذلك نقدم لكِ اليوم بعض النصائح لتتعرفي على الطريقة التي تجعله لا يتكاسل عن محاولة إسعادك.

– إلغاء مواعيد من أجله:

يجب أن يعلم الرجل أنكِ لديكِ حياة، وأصدقاء، ولن تقومي بإلغاء كل شيء من أجله لمجرد مكالمة يخبرك فيها بأنه يريد أن يخرج معك، يجب أن يعرف أن عليه الترتيب معكِ لذلك قبلها بوقت كافٍ، لأن في كل مرة يطلب منك الخروج بشكل مفاجئ ويجدك تلغين كل ارتباطاتك من أجله، يجعله يغتر ويشعر بأنك موجودة ولا داعي لأي عناء يبذله من أجلك.

– هوايتك الخاصة:

من الأشياء التي تجذب الرجل للمرأة أن تكون لها حياتها الخاصة وهوايتها، مثل الأعمال التطوعية، وقضاء الوقت مع الأصدقاء، اجعليه يشعر دائما بأنكِ امرأة مشغولة ومستقلة وأن عليه بذل الكثير ليكون جزءًا من حياتك.

– ابتعدي لتختلي بنفسك:

يجب ألا تكوني دائمًا متاحة، اجعلي هناك وقتًا لنفسك سواء بالسفر مع أصدقائك أو حتى في الجلوس لقراءة كتاب، يجب أن يبحث عنك ولا يجدك ويعرف أن لكِ وقتك الخاص.

– تأنقي من أجل نفسك:

اجعليه يشعر بأنك لا تتأنقي من أجله هو وحده، فيحين يقابلك يوما يجب أن يتأكد أنكِ أنيقة بطبيعتك، ولابد أن تقتنعي بأنك تستحقين الأفضل دائمًا من أجل نفسك وليس من أجل أحد.