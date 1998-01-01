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"الاهتمام لا يُطلب".. هذا ما عليكِ فعله عندما يتجاهلك

السبت 08 ديسمبر 2018 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاهتمام لا يُطلب".. هذا ما عليكِ فعله عندما يتجاهلك



وكالات / سما /

وتعود المشكلة الرئيسة في تجاهل الرجل للمرأة وعدم الاهتمام بها إلى السبب المعتاد وهو اختلاف معايير المرأة عن الرجل، ولكن عليكِ أن تعرفين أن ما تفعليه ليجذب انتباهه ربما يزيد الأمر سوءً.

لذلك من خلال الأسطر التالية سنتحدث عن الأمور التي تجذب انتباه الرجل وتجعله يهتم من دون أن تطلبي منه.

– أعطه مساحته:

بمجرد شعورك بافتقاد اهتمام الرجل بكِ، ستبدأي بطريقة لا إرادية بمحاصرته بالأسئلة “ماذا هناك؟”، “هل يوجد شئ خاطئ قمت به”، وغيرها من الأسئلة التي لا تصلح شئ، لذلك يجب أن تعرفي أن كل ما عليكِ فعله في هذه المرحلة هو أن تعكسي تصرفاته كالمرآة، فإذا شعرتي أنه يحتاج مساحة شخصية أعطها له قدر المستطاع، وتأكدي أنه سيعود للاهتمام كسابق عهده إذا فعلتي هذا، أما إذا حاصرتيه بالأسئلة والتضييق عليه فبنسبه كبيرة ستفقدي ما تبقى من اهتمام بداخله.

– التركيز على حياتك:

أكثر الأشياء التي تدفعك إلى التصرف الخاطئ، هو الانتظار، فالانتظار يجعلك تشعرين أن الوقت لا يمر، وتبدأ الأفكار السوداوية في مراودتك.

لذلك ركزي على حياتك، سواء العمل أو الأصدقاء، لا تقومي بمحاصرته اتركيه يعود هو لما كان عليه بمفرده، إلحاحك أو انتظارك لن يفيد.

– لا تتحدثي عن العلاقة:

بمجرد ما تشعر المرأة بفقد اهتمام حبيبها، يبدأ سيل من الأفكار يدخل إلى عقلها، “هل العلاقة انتهت هكذا”، “هل توجد طريقة لجعله يعود”، وغيرها من الأفكار، وبسبب هذه الأفكار تقومي بأكبر الأخطاء التي يمكن أن تقعي فيها، وهي أن تدعيه للجلوس والتحدث عن الأمر.

لا تفعلي هذا، انتظري ربما يكون سبب فقده الاهتمام مشاكل أخرى في حياته، أو أنه يقيم العلاقة، لذلك إذا قمتي بذلك فأنتِ تدفعيه بعيدا أكثر.

– اقترحي عليه الخروج مع الأصدقاء:

لا تشعريه أن الحياة قاصرة عليكما، قومي بدعوته للخروج ولكن مع الأصدقاء سواء المشتركين أو مع أصدقائه فقط، ربما تكون هذه الخطوة ليست في أهمية الخطوات السابقة، ولكنها تدخل التغيير على حياتكما.

–اخلقي التحدي:

هل تتذكري بداية علاقتكما، كان يبحث عنكِ ويحاول أن يجدك، لذلك عودي به إلى سابق عهد، واجعليه يشعر أنكِ غير متاحة ولكن ليس بشكل لئيم، اجعلي الأمر يبدو عفويا.

#الاهتمام #المرأة

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